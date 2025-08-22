Празник е!

© На 22 август православните християни почитат паметта на светите мъченици Агатоник, Зотик, Теопрерий, Акиндин, Севериан и Зинон, Св. Мъченица Евлалия девица и други, приели смъртта за Христа по време на управлението на император Максимиан.



Житие на св. мъченици Агатоник, Зотик, Теопрепий и други



Някой си Евтолмий бил пратен в малоазийската област Понт да преследва християните. В гр. Карпен той убил Зотик с учениците му. А като се върнал в Никодимия, той уловил Агатоник, който бил от знатен род и още други християни, в числото на които били Теопрепий, Акиндин, Зенон и Севериан, и ги завел в Тракия, гдето тогава император бил Галерий.



По пътя в местността Потам убил Зенон, Теопрепий и Акиндин, понеже вече не могли да вървят от нанесените им по-преди рани и от изтощение.



Близо до Халкидон убил и Севериан. Агатоник и останалите били доведени в Силиврия. Подложени на изтезания, те били обезглавени по заповед на Галерий.



Мощите на св. Агатоник още във времето на император Констанций били пренесени в Цариград и поставени в храма, посветен на негово име, а главата му останала в Силиврия.