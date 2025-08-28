Празник е!

© На 28 август възпоменаваме паметта на преподобни Мойсей Мурин.



Св. преп. Мойсей Мурин се родил като роб в Етиопия през 330 г. Понеже бил обвинен в кражба, собствениците му го изгонили и той се присъединил към банда разбойници. По-късно намерил убежище в един скит. След среща със св. Макарий и св. Исидор приел християнството и станал монах, а по-късно и презвитер. Бил убит с 6-има негови ученици, когато бербери нападнали манастира. Така свършил живота си този свят подвижник, като чрез искрено разкаяние и усърдна молитва загладил предишните си престъпления.



По съвет на един старец, монахът Мойсей изтощавал плътта си с усилен пост и непрестанен молитвен подвиг. Цели нощи, в продължение на шест години, той стоял на молитва почти без да затваря очи, но дори такива усилни молитви не могли да покорят плътските му желания. Накрая монахът Мойсей намерил начин да преодолее изкушенията на врага. Той обикалял отшелниците през нощта, събирал празни съдове за вода, пълнел ги с вода и ги поставял на входа на килиите им. Оттогава, в душата на преподобния Мойсей се заселили мир, трезвост на мислите и пълно отчуждение от плътските желания.



След като прекарал много години в монашески подвизи, преподобният Мойсей бил ръкоположен за дякон, а след това за свещеник, в който сан се подвизавал 15 години и събрал около себе си 75 ученици. Когато преподобният навършил 75 години, той предупредил монасите си, че скоро разбойници ще нападнат скита и ще избият всички населници. Светецът благословил монасите да си тръгнат, за да избегнат насилствена смърт. Учениците го умолявали да тръгне с тях, но той отговорил: "От много години чакам времето, когато ще се изпълни над мене словото на моя Учител, Господ Иисус Христос, Който казва: "всички, които се залавят за нож, от нож ще погинат." (Матей 26:52)."



Разбойници нападнали и убили преподобния Мойсей, както и шестимата монаси, които останали с него (+ 400).