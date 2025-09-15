ЗАРЕЖДАНЕ...
|Празник е!
Св. Никита бил подложен на мъчения, за да се откаже от вярата си, но той отказал и затова бил изгорен на клада. Тялото му останало невредимо сред пламъците.
Никита бил вестгот, живял през IV в., когато християнската религия се разпространявала бързо по бреговете на р. Дунав. Той не се колебаел да разобличава владетеля езичник Атанарих, неговото безбожие и безчовечност. Заради тази си дързост бил подложен на нечовешки изпитания и накрая изгорен на клада.
Тленните останки на св. Никита били прибрани тайно, отнесени и погребани в Киликия от християнина Мариан.
