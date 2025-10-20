Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
На 20 октомври православната църква чества паметта на свети великомъченик Артемий Антиохийски. През същия ден се почитат и няколко български православни храма, носещи името на свети Йоан Рилски Чудотворец. 

Артемий бил египтянин по произход и служил във войската на цар Константин Велики, а след това и при неговия син Констанций. Когато на власт дошъл Юлиан, започнал да възстановява езичеството в империята. Много християни, изповедници на правата вяра, загинали мъченически. Ревностен християнин, Артемий възнегодувал срещу императора. Разярен, Юлиан го подложил на жестоки мъчения и го осъдил на смърт.

Св. Артемий бил посечен с меч в 361 година.