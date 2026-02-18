На 18 февруари православната църква почита паметта на Свети Лъв, папа Римски.Св. Лъв от ранни години се посветил на служение Богу. Възкачил се на папския престол през 440 г. и в продължение на 21 години ръководил римското паство и се трудил против ересите.По негово настояване бил свикан IV Вселенски събор в Ефес (451 г.), на който била осъдена ереста на Евтихий. Проповедите на св. Лъв представляват един от най-забележителните паметници на латинското църковно красноречие.Ако сланата се засили сутринта, зимата ще се задържи дълго време. Ако духа северен вятър, очакват се още студове.