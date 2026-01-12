Празник е! Българки с красиви имена имат имен ден!
©
Родена в Рим от знатни родители. Баща й бил таен християнин. Той възпитал дъщеря си в благочестие и я научил на Божественото писание. Пълнолетната Татяна пожелала да прекара живота си в целомъдрие. Тя станала невеста на Христа, и на Него служела ден и нощ с молитва и пост, умъртвявайки плътта си, поробвайки я на духа. Заради добродетелния живот, Христос увенчал невестата Си с мъченически венец.
Празнуват българките с имена Татяна, Таня.
Още от категорията
/
Шофьор: Тази вечер пътят беше ад. Лед като стъкло, сняг отгоре, пясък - никъде по пътя, коли върху мантинелите и в канавките
11.01
В истинските пари има изтъняване на хартията и водният знак преминава по-лесно, а при фалшивите е нарисуван
09.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Скиор загина в Пирин
09:00
Личен лекар: Очакваше се
09:21
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.