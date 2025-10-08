ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Празник е! Днес на жените е забранено да прекарват много време пред огледалото
Според нейното житие Пелагия от Тарс произхождала от знатно и заможно семейство, отличавала се с изключителна красота и била сгодена за сина на император Диоклециан. По време на гоненията на християните бог се явил в съня й в образа на епископ Клинон, който по това време се укривал в планините. Подтикната от видението, девойката успяла да открие епископа, тайно се покръстила и раздала дрехите и скъпоценностите си на бедните.
Нейната майка се досетила, че Пелагия е станала християнка и веднага известила за случилото се годеника й, който се самоубил. Уплашена, майката изпратила съобщение до императора, че дъщеря й е виновна за смъртта на неговия син. Диоклециан обаче, виждайки красотата на девойката, забравил чувството си за мъст и пожелал сам да се ожени за нея. Тя отказала да се отрече от вярата си и била изгорена жива в нагорещен меден кол.
Ако на този ден мишките копаят дупки на топло място, задава се студена зима. Ако се чува звук, издаван от кълвач - скоро ще падне слана. Ако облаците се носят ниско, ще става по-студено. На жените е забранено да прекарват много време пред огледалото, защото в противен случай това може да доведе до проблеми в личния живот.
В този ден не можете да режете клони на дървета. Нашите предци са вярвали, че в тях живеят души, които ще останат без защита, ако дървото бъде повредено. Тогава хармонията в семейството ще бъде нарушена. На този ден беше обичайно да се извадят зимни дрехи от гардероба и да се види дали имат нужда от поправка. Особено внимание се е обръщало на дупките в джобовете, защото предците ни са смятали, че заради тях парите "изтичат".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Георг Георгиев с първи коментар за задържаните българки в Русия
20:44 / 07.10.2025
Гаджев защити Борисов: Ако погледнем позициите на "Възраждане", п...
19:09 / 07.10.2025
Бог да е с нея. Критично е състоянието на Албена, пострадала при ...
19:08 / 07.10.2025
Въпреки дъжда: Младите лекари на пореден протест
19:08 / 07.10.2025
Търсят начини за "изпиране" на пари чрез придобиване на жилища на...
17:44 / 07.10.2025
Джартов: Имаме само един хотел в Лозенец, който е залят с вода
17:21 / 07.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета