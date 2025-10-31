Празник е! Има поверия
Св. мчк Епимах се родил в Египет. Родителите му били християни и го възпитали в благочестие и святост. Като чул, че в Александрия християните страдали от идолопоклонничество, отишъл в града и строшил идолите им. Управителят Апелиан заповядал да му отсекат главата.
Ако на 31 октомври небето е мразовито и ясно, зимата ще бъде снежна и студена. Ако вали дъжд, зимата ще бъде влажна и топла, а пролетта ще е ранна. Голям брой жълъди и ядки по дърветата обещава мразовита зима.
Според народните знаци има няколко неща, които трябва да се избягват на този ден: не бива да се дават пари назаем или да се вземат назаем, да се мързелува или бездейства, а също така е по-добре да не се започват разговори с непознати.
Според народното поверие е обичайно да се приготвят ястия с пилешко месо на 31 октомври - вярва се, че ако на този ден изядете дори малко парче пилешко месо, неприятностите и нещастията ще ви заобиколят.
