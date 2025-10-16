Почитаме паметта на светия мъченик Лонгин, стотник.Св. Лонгин е бил римски стотник (командир на около сто войници), който е служил в провинция Юдея. Неговият отряд е охранявал мястото на екзекуцията на Спасителя. Когато Христос предал духа Си, земята се разтресла, скалите се разцепили и слънцето потъмняло.Не бива да изяснявате отношенията си или да се карате - кавгата този ден ще "посее" вражда за дълго време.Забранено е да се вземат пари назаем или да се дават пари назаем - който вземе назаем на този ден, ще се сблъска с финансови затруднения, а който дава заем, може да "изнесе просперитета от къщата си".Св. Лонин е смятан за духовен пазител на дома. Според народните традиции на този ден е добре човек да си остане вкъщи.