Празник е! Не бива да се отказва помощ
©
Признаците на деня се използват, за да се определи какво ще бъде времето през следващите дни и в навечерието на Нова година: ако на този ден вали сняг, след това ще вали дъжд; снежна буря през деня означава слана през нощта.
Вярва се, че ако на този ден е слънчево, ще има хубаво време в новогодишната нощ, а ако е облачно, очаквайте снежна буря.
Църквата осъжда нецензурния език и ругатните, мързела, клюките, завистта и отмъщението. Не бива да се отказва помощ. Рождественският пост продължава за тези, които го спазват.
Празнуват всички с имената Анастасия, Анастас, Атанаска, Сия, Сийка, Тана, Таско, Ася.
