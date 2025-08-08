Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Празник е! Не бива да започваме дела със зли намерения
Автор: ИА Фокус 08:56Коментари (0)94
©
На 8 август почитаме паметта на свети Емилиан, Кизикски епископ.

Свети Емилиан е живял през VIII век по време на жестоки иконоборчески гонения във Византия. Той е бил епископ на Кизик, град в Мала Азия, намиращ се територията на съвременна Турция.

Когато императорът започнал да преследва онези, които почитали светите икони, Емилиан, като верен пастир, открито се обявил срещу това лъжливо учение. Заради това бил отстранен от епархията си, подложен на унижения, разпити и изгнание. Въпреки страданията и натиска, Емилиан останал верен на учението на Църквата и не се отрекъл от православната вяра.

Какво е забранено на този ден?

Не можете да работите усилено без крайна необходимост - това е ден за духовно изцеление и молитва. Не бива да започвате дела със зли намерения - те няма да доведат до нищо добро. Забранено е да се ходи в гората - смята се, че на този ден пепелянките там стават особено активни. 

На този празник празнуват имен ден всички с имената Емил, Емилия, Емилиан.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Дебора след излизането на Георги от ареста: Цялата треперя, откак...
22:41 / 07.08.2025
Трик със 100 лева може да превърне магазините и аптеките в безпла...
20:11 / 07.08.2025
Как се унищожават контрабандните цигари и заловените наркотици?
20:12 / 07.08.2025
Георги на излизане от ареста: Искам да си видя детето, нищо друго...
19:10 / 07.08.2025
КРС с важен апел към местната власт във връзка с пожарите в стран...
17:35 / 07.08.2025
Българските проститутки вече таксуват в евро
16:43 / 07.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Лято 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Хороскоп за деня
Зверство срещу 18-годишно момиче
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: