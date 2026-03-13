Празник е! Не ходете в гората
Свети Никифор, патриарх Константинополски, известен с непоколебимата си вяра, богословска мъдрост и ревностна защита на православното учение, заема специално място в историята на Православната църква.
Според народните поличби не се препоръчва да се секат дърва на този ден, а също така е нежелателно да се ходи в гората. Вярвало се е, че по това време мечката се събужда от леговището си и срещата с нея може да бъде опасна.
Вярващите се обръщат към Свети Никифор, патриарх Константинополски, молейки за здраве, изцеление от болести и помощ във всички начинания.
