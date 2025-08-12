Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Празник е! Не отказвайте помощ
Автор: ИА Фокус 08:36Коментари (0)50
©
На 12 август Православната църква почита мъчениците Фотий, Аникита и други християни, пострадали за християнската вяра през III и IV век. Всички те са живели в Никомидия. Аникита е бил сенатор, Фотий е бил негов племенник. 

Към светците Аникита и Фотий се отправят молитви за здраве, като се иска бързо възстановяване, защита от беди, защита от семейни кавги, наводнения, пожари, войни и междуособици. 

Църквата днес не одобрява нищо, което вреди на душата: сквернословие, клевета, зли мисли, завист, алчност, отмъщение и отчаяние. Човек не може да отказва помощ.

Знаците на деня показват какво ще бъде времето в близко бъдеще, а и каква ще бъде есента.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Наши сънародници са се включили в издирването на Илия, който изче...
21:10 / 11.08.2025
Капитан Николай Илиев е загинал при катастрофата в Ямболско
20:52 / 11.08.2025
Пожарът край Сунгурларе е овладян, властите решават дали хората м...
20:50 / 11.08.2025
Симптомите на лаймската болест са трудни за разпознаване
17:44 / 11.08.2025
ИПБ: АПИ са си раздали над 2 млн. лв. бонуси, дайте точен отчет з...
17:30 / 11.08.2025
6-месечното бебе, което е с тежка черепно-мозъчна травма, след па...
17:33 / 11.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Световна черна хроника
България и Войната в Украйна
Лято 2025
Български водолаз изчезна в Охридското езеро
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: