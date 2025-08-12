Празник е! Не отказвайте помощ

© На 12 август Православната църква почита мъчениците Фотий, Аникита и други християни, пострадали за християнската вяра през III и IV век. Всички те са живели в Никомидия. Аникита е бил сенатор, Фотий е бил негов племенник.



Към светците Аникита и Фотий се отправят молитви за здраве, като се иска бързо възстановяване, защита от беди, защита от семейни кавги, наводнения, пожари, войни и междуособици.



Църквата днес не одобрява нищо, което вреди на душата: сквернословие, клевета, зли мисли, завист, алчност, отмъщение и отчаяние. Човек не може да отказва помощ.



Знаците на деня показват какво ще бъде времето в близко бъдеще, а и каква ще бъде есента.