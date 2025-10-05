ЗАРЕЖДАНЕ...
|Празник е! Не отказвайте помощ
Харитина живяла в древния град Понте на брега на Черно море. Тя остава сираче в ранна възраст. Била е отгледана от благочестивия християнин Клавдий, който се отнасял към нея като към дъщеря.
Църквата не одобрява и се противопоставя на кавгите, лошия език, клюките, клеветите и осъждането, както и на завистта, алчността, отмъщението и отчаянието. Не трябва да отказвате помощ на тези, които искат.
Вярващите се молят на Света Харитина за тяхно здраве и това на близките им, за сполука в работата, семейно благополучие и просперитет в семейството. Харитина се смята и за покровителка на ръкоделието, тъкачките и шивачките.
