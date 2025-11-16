Празник е! Не правете покупки
Молитвите към Свети Матей са насочени към укрепване на вярата, защита от изкушения и помощ по финансови въпроси.
Вярва се, че на този ден не трябва да се брои ресто - това означава бъдеща липса на пари. Не бива да носите червени дрехи - това води до раздяла. Не трябва да говорите с някого през прага - това води до кавга.
На този ден не се препоръчва да се правят покупки, особено на дрехи - предците ни са вярвали, че новите дрехи, купени днес, ще донесат проблеми.
