Празник е! Не започвайте важни дела
08:44
Почитаме паметта на светите мъченици Трохим, Саватий и Доримедон. 

Тези светии са сред ранните християнски мъченици, пострадали за вярата си в Исус Христос по време на гоненията, организирани от римските власти. Трофим и Саватий били християни от Антиохия Писидийска. 

На този ден не трябва да започвате важни неща – смята се, че те няма да донесат успех. Не се карайте и не ругайте - това ще донесе проблеми в дома ви. Забранено е да се работи усилено след залез слънце - смятало се е, че "нощната умора" отнема години от живота ви.

Хората наричали 19 септември Трофимов ден. Често казвали: "Какъвто е Трофим, такава ще бъде и зимата" – ако е топло и сухо, тогава зимата обещава да бъде мека; ако е студено и дъждовно, тогава зимата ще бъде сурова.








