Празник е! Отложете важните решения и сделките за друг ден

© 17 август в православния календар е денят на паметта на свети мъченик Мирон. Той е християнски свещеник, живял през 3 век, по време на управлението на римския император Деций (249-251). Житейският му път е пример за вяра, смелост и всеотдайност.



История на празника



Мирон бил свещеник в град Ахай, разположен в съвременна Гърция. Той бил известен със своето благочестие и милосърдие. По време на един от големите християнски празници Мирон проповядвал за любовта и единството в Христос.



По това време император Деций започнал жестоко преследване на християните, като ги заставял да се откажат от вярата си. Мирон, като един от най-известните и уважавани християни, бил заловен бързи. По време на празника на Рождество Христово, когато свети Мирон извършвал литургията, той бил арестуван по заповед на местния владетел Антипатър.



Мирон бил принуден да се отрече от вярата си и да принесе жертви на езическите богове, но останал непреклонен. За това той бил подложен на тежки мъчения, но продължил да изповядва вярата си. Първоначално Мирон бил хвърлен жив в горяща пещ. Но за чудо той излязъл невредим от нея. Тогава владетелят заповядал да одерат кожата му. Но Мирон направил ремък от собствената си кожа и го върнал по палача си. Накрая свети Мирон бил екзекутиран чрез посичане с меч.



Поверия за 17 август - какво трябва и не трябва да се прави



Ако звездите имат червеникав оттенък, ще бъде дъждовно и ветровито. Ако конят пръхти, това означава, че се задава дъжд. Ако котката и кучето започнат "да се карат", това ще доведе до семейни проблеми.



На този ден не трябва да се тъпче тревата - вярва се, че това може да доведе до здравословни проблеми. Също така, това е денят, в който е забранено да обиждате конете, в живота ви могат да дойдат неприятности. Носенето на черни дрехи е лош късмет.



Вярва се, че какъвто е денят на този празник, такъв ще е и януари. Ако сутрин има мъгла и роса, това означава, че времето ще е хубаво. Сланата сутрин обещава добра реколта през следващата година. Ако водата във водоемите е спокойна по обяд, това означава, че есента ще бъде спокойна, а зимата ще бъде мека. Голяма реколта от горски плодове в гората предвещава студена зима; На този ден в гората се появяват медени гъби и червени боровинки.



Какво можете да направите на 17 август







На този ден земеделците са се молили за здравето на добитъка. От сутринта трябва да се погрижите за животните.



Какво категорично не трябва да правите



На този ден е по-добре да се въздържате от домакинска работа. Не правете планове за далечното бъдеще. Не можете да миете пода у дома. Смята се, че ако започнете да миете подовете, можете да отмиете щастието и просперитета заедно с мръсотията. Не трябва да вземате важни решения или да сключвате сделки.



Имен ден празнуват хората, които се казват: Мирон.