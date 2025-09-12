ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Празник е! Спазвайте това важно поверие
На този ден не бива да започваме важни дела.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
"Възраждане" на 5 подписа от вот на недоверие №6, чака хората на ...
09:54 / 12.09.2025
Проучване: Ако изборите бяха днес, две партии отпадат от парламен...
09:51 / 12.09.2025
Атанас Атанасов за петия вот на недоверие: Имаме ги подписите. Те...
09:32 / 12.09.2025
Проф. Тодор Кантарджиев успокои българите!
09:30 / 12.09.2025
Управител на фирма за частни линейки: Отнасяме много глоби за пре...
09:48 / 12.09.2025
Есперт каза в какви дълготрайни продукти да инвестираме спестенит...
09:19 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
16:38 / 11.09.2025
Замесиха областния управител на Бургас в имотна измама
11:10 / 10.09.2025
Никола Бургазлиев е с ново обвинение! Той: Съжалявам
17:10 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета