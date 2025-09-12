Новини
Празник е! Спазвайте това важно поверие
Автор: ИА Фокус 08:35
©
На 12 септември отбелязваме паметта на Свети мъченик Автоном. Той просвещава езичниците със светлината на евангелската истина. Обърнал мнозина от тях към Господа. Св. Автоном бил епископ в Италия ипо време на гоненето на християните от император Диоклециан, напуснал страната и се установил във Витиния, в град Сорея, заедно с поклонника Корнилий.

На този ден не бива да започваме важни дела.








