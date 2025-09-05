ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Празник е! Занемареният външен вид днес е "покана" за болести
Свети Захария е свещеник от племето Авиево – едно от дванадесетте свещенически племена, служили в Йерусалимския храм. Съпругата му Елисавета, потомка на Аарон, е благочестива и праведна жена. Те дълги години са бездетни, но остават верни на Бога.
По време на служение в храма Захария е избран да принесе тамян пред Господа. Тогава му се явява архангел Гавраил, който предсказва, че Елисавета ще роди син. Поради съмненията си свещеникът е наказан с немота до раждането на Йоан. Девет месеца по-късно, след като написва на дъсчица "Йоан е името му", Захария отново проговаря и възхвалява Бога.
На този ден дрехите трябва да са чисти и спретнати, тъй като занемареният външен вид се счита за "покана" за болести. Не бива да се дават празни обещания, а всяка лоша дума или проклятие се вярва, че ще се върне обратно към изричащия.
В този ден към свети Захария и света Елисавета се обръщат семейства, които искат да имат дете, както и бременни за леко раждане и здраво бебе. Родителите се молят за благополучие, щастие и здраве на своите деца.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Прокуратурата повдига обвинения за побоя над директора на полиция...
08:42 / 05.09.2025
Слънчево и топло време днес
08:39 / 05.09.2025
Трифонов за побоя над директора на полицията в Русе: Каквито сме ...
21:32 / 04.09.2025
На комисар Кожухаров е направена животоспасяваща операция, загуби...
21:33 / 04.09.2025
Нинова: Потресаващо! Щом стигнахме до това да се пребиват органит...
21:33 / 04.09.2025
Ако обменяте валута в чейндж бюра - спрете!
19:21 / 04.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
8 екипа на пожарната се борят с огнена стихия край Черни Връх
15:53 / 03.09.2025
Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец
12:55 / 04.09.2025
Джип блъсна ученичка на пешеходна пътека в Бургас
11:28 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета