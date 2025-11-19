Празник е, има интересни поличби! Не хвърляйте храна днес!
Св. прор. Авдий служил при двора на израилския цар Ахав. Когато целият Израил отстъпил от Бога и започнал да се покланя на Ваал, той тайно служел на истинския Бог на отците си. Съпругата на Ахав - Йезавел, изтребвала пророците господни, но Авдий скрил сто пророци в две пещери и ги хранил по време на глада. По-късно тръгнал след св. Илия и се сдобил с дух на пророчество, понеже запазил и хранил Господните пророци. След смъртта си Авдий бил погребан при предците си.
Поличби и забрани на 19 ноември
Топъл и ясен 19 ноември обещава мека зима и по-късно падане на първия сняг. Ако денят е студен или снежен, според поверието зимата ще бъде ранна и сурова. Сутрешната мъгла предвещава слана и ясен ден.
Според народните вярвания на този ден не бива да се изхвърлят остатъци от храна. Смята се, че е по-добре да бъдат дадени на животните, тъй като това носи просперитет и предпазва от бедност.
Не се препоръчва и напускането на дома без спешна нужда, особено след залез слънце. Вярва се, че тогава човек може лесно да се разболее или да привлече неприятности.
Пророк Авдий е почитан като покровител на семейството и домашния уют. На този ден хората се обръщат към него с молба за мир и благополучие у дома. Към св. мъченик Варлаам вярващите отправят кратка, но искрена молитва: "Моли се на Бога за нас!“, поверявайки му надеждите си и своята вяра.
