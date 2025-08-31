ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Празник е за носещите тези имена!
Свети Киприян бил грижовен пастир и отличен оратор. Много езичници се присъединявали към църковната му община, ставали примерни християни. Но дошли трудни години на гонения.
Останало е в историята неговото изречение: "Никой не може да има Бог за Отец, ако няма Църквата за майка".
Днес почитаме паметта и на свети Генадий, цариградски патриарх. Той ръководил тази църква от 458 до 471 г. Бил учен човек, известен със строгия си личен живот и голямо смирение.
Празнуват мъже с имената Генади, Генадий, Гено, Генчо и жени с имената Гена, Генка.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Синоптик: Лято и плаж до началото на ноември
20:00 / 30.08.2025
От 01.01.2026 г. предстои голяма промяна за заемите на всички бъл...
20:00 / 30.08.2025
Срещу 50 000 лв. парична гаранция: Паскал излиза на свобода
20:02 / 30.08.2025
Брутално задръстване в района на Кресна, колите не мърдат
20:02 / 30.08.2025
Почти цяла България е предупредена за 31 август
20:02 / 30.08.2025
За първи път повече българи бягат от Германия, отколкото заминава...
17:16 / 30.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Жена пострада след инцидент в автобус на градския транспорт в Бургас
08:54 / 29.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:21 / 30.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:34 / 30.08.2025
Смърт на плажа в Слънчев бряг
09:18 / 29.08.2025
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Бургас
19:55 / 29.08.2025
Морски кмет: Това е един от най-силните сезони за последните десетилетия
17:08 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета