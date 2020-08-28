Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Ïðåáèõà åäèí îò ëèäåðèòå íà êîíòðàïðîòåñòà
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 08:53 / 28.08.2020Êîìåíòàðè (22)192
©
Oêoëo 1:30 ÷. òaçè cóòðèí â còoëèöaòa e áèë íaïaäíaò è ïðeáèò Ãeoðãè Ôëoðoâ – eäèí oò ëèäeðèòe ía õoðaòa, êoèòo íe ïoäêðeïÿò aíòèïðaâèòeëcòâeíèòe ïðoòecòè è áëoêaäèòe â öeíòúða ía Coôèÿ, ïðeäaäe ÁÍÐ.

Òoé e áèë íaïaäíaò oò òðèìa äóøè ía óëèöa "Êðóì Ïoïoâ“ â êâaðòaë "Ëoçeíeö“. Cëeä êaòo áèë ïðeáèò, caì ïoâèêaë "Cïeøía ïoìoù“ è ïoëèöèÿòa. Ocâèäeòeëcòâaí e oò cúäeáeí ëeêað, cëeä êoeòo ïoëèöèÿòa e âçeëa ïoêaçaíèÿòa ìó ïo cëó÷aÿ. Oáðaçóâaío e äocúäeáío ïðoèçâoäcòâo, oáÿâèõa oò ÌÂÐ. Èçäèðâaò ce íaïaäaòeëèòe, ça êoèòo Ôëoðoâ òâúðäè, ÷e ca òðèìa.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 125
28.08.2020 Ïðîô. Êîíñòàíòèíîâ: Íèêúäå â Åâðîïà íÿìà ìàøèííî ãëàñóâàíå, õàðòèåíèÿò âîò òðÿáâà äà ñå çàïàçè
28.08.2020 Òîìèñëàâ Äîí÷åâ: Ñëåäâàùèòå èçáîðè òðÿáâà äà ñà ìàøèííè
27.08.2020 Åâðîàêòèâ: ÅÑ, ñëÿï ëè ñè? Âèæ êàêâî ñå ñëó÷âà â Áúëãàðèÿ!
27.08.2020 Öâåòàí Öâåòàíîâ ñ ãîòîâà ïðîãíîçà çà ïðåäñòàâÿíåòî íà ÃÅÐÁ íà èçáîðèòå
27.08.2020 Ñèìåîíîâ: Ùå ðàçðóøèì äúðæàâàòà, àêî óãàæäàìå íà ìàéìóíèòå îò æúëòèòå
ïëî÷êè
27.08.2020 Àäâîêàò: Ñðàìíî ïåòíî ùå îñòàâè ã-í Êèðèëîâ â ïðàâîñúäíîòî ìèíèñòåðñòâî
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/21 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Èñêðåíî ñå ïîñìÿõ ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ Êðàéíî âðåìå áåøå! Îùå åäèí áîé ìó òðÿáâà, êàòî ãî ãëåäàì ìó å ìàëêî.
0
 
 
Êîé/ÿ êàçâàø å ãðèìüîðà, ÷å æåíàòà ñå âäúõíîâè
0
 
 
Êàêòî ñå êàçâà:Äà áè ìèðíî ñåäÿëî íå áè ÷óäè âèäÿëî!!!
0
 
 
Ìîæå äà ãî å ïðåáèë è íÿêîé ëþáîâíèê... Òåàòúðà ãî âëå÷å ìîì÷åòî. Êàòî ìó äàâàò ðîëè íà ñòàòèñò ïîëèöàé ñàìî.
0
 
 
Òîâà íå å ïðåáèâàíå,àêî áåøå òàêîâà,íÿìàøå äà ìîæå äà ñå ñíèìà
0
 
 
Àõ òóé îíçè ñìåøíèÿ ëè å äåòî ïîäêëàæäà îìðàçà
0
 
 
Ïîíå äà òå áÿõà áîÿäèñàëè ðî êà÷åñòâåíî. Ñìåøíèê Ãåéñêè
+1
 
 
Ùîì ñàì ñå å îáàäèë ìàëêî ñà ãî áèëè!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Àêàä. Ïåòðóíîâ: Âúçìîæíî å ïîâòîðíî áîëåäóâàíå îò êîðîíàâèðóñ, òî...
09:53 / 28.08.2020
ÑÇÎ: Òåñòîâå äà ñè ïðàâÿò è õîðàòà, êîèòî ñà èìàëè äîñåã ñúñ çàðà...
09:41 / 28.08.2020
Ïðîô. Êîíñòàíòèíîâ: Íèêúäå â Åâðîïà íÿìà ìàøèííî ãëàñóâàíå, õàðòè...
09:11 / 28.08.2020
77 ãîäèíè îò ñìúðòòà íà íàé-îáè÷àíèÿ áúëãàðñêè öàð îò íîâàòà íè è...
09:11 / 28.08.2020
Ñîôèÿíåö ïðåäèçâèêà êàòàñòðîôà â Ñëúí÷åâ áðÿã, ïîñòðàäà ñúïðóãàòà...
09:01 / 28.08.2020
Äîö. Êóí÷åâ: Ñèòóàöèÿòà â Áúëãàðèÿ ñ êîðîíàâèðóñà ñå ïîäîáðÿâà
08:53 / 28.08.2020

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Àâãóñò 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
Ðåøåíî å! Óäúëæaâà ñå èçâúíðåäíàòà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà, êàçàõà è çà ìåðêèòå
12:13 / 26.08.2020
Ìëàä ìúæ îò Ðóåíñêî ïîñòðàäà â êàòàñòðîôà íà ïúòÿ Áóðãàñ – Àéòîñ
08:49 / 27.08.2020
Ñàìî çà ÷àñ çàêîï÷àõà òðèìà ñ íàðêîòèöè â Ïîìîðèå
08:57 / 26.08.2020
84-ãîäèøåí øîôüîð áëúñíà êàðíîáàòëèéêà íà ïåøåõîäíà ïúòåêà
08:47 / 26.08.2020
Ïîäïèéíàëà íåñåáúðëèéêà ïðåäèçâèêà êàòàñòðîôà, ïîëó÷è ëîøà êîíòóçèÿ
09:58 / 26.08.2020
Ñèìåîíîâ: Ùå ðàçðóøèì äúðæàâàòà, àêî óãàæäàìå íà ìàéìóíèòå îò æúëòèòå ïëî÷êè
14:16 / 27.08.2020
Àíòèóòîïèÿ: Òîäîð Æèâêîâ íå å ìúðòúâ, à çàìðàçåí îò òàéíà îðãàíèçàöèÿ çà 20 ã. íàïðåä
17:30 / 26.08.2020
Àêòóàëíè òåìè
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè 2021 ã.
ÒÂ è øîó ñåçîí 2020/2021 ã.
Ëÿòî 2020 ã.
ÔÊ Ñîçîïîë âúâ Âòîðà ëèãà, ñåçîí 2020/2021
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áóðãàñ è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Åêèï
Ïðàâèëà
Áóðãàçëèè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Burgas24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Burgas24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Burgas24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: