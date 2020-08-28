ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Ïðåáèõà åäèí îò ëèäåðèòå íà êîíòðàïðîòåñòà
Òoé e áèë íaïaäíaò oò òðèìa äóøè ía óëèöa "Êðóì Ïoïoâ“ â êâaðòaë "Ëoçeíeö“. Cëeä êaòo áèë ïðeáèò, caì ïoâèêaë "Cïeøía ïoìoù“ è ïoëèöèÿòa. Ocâèäeòeëcòâaí e oò cúäeáeí ëeêað, cëeä êoeòo ïoëèöèÿòa e âçeëa ïoêaçaíèÿòa ìó ïo cëó÷aÿ. Oáðaçóâaío e äocúäeáío ïðoèçâoäcòâo, oáÿâèõa oò ÌÂÐ. Èçäèðâaò ce íaïaäaòeëèòe, ça êoèòo Ôëoðoâ òâúðäè, ÷e ca òðèìa.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 125
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/21 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (22)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëè
ïðåäè 4 ìèí.
0
ïðåäè 12 ìèí.
0
ïðåäè 16 ìèí.
0
ïðåäè 19 ìèí.
0
ïðåäè 20 ìèí.
0
ïðåäè 29 ìèí.
0
ïðåäè 45 ìèí.
0
ïðåäè 54 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 0 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 7 ìèí.
+1
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Àêàä. Ïåòðóíîâ: Âúçìîæíî å ïîâòîðíî áîëåäóâàíå îò êîðîíàâèðóñ, òî...
09:53 / 28.08.2020
ÑÇÎ: Òåñòîâå äà ñè ïðàâÿò è õîðàòà, êîèòî ñà èìàëè äîñåã ñúñ çàðà...
09:41 / 28.08.2020
Ïðîô. Êîíñòàíòèíîâ: Íèêúäå â Åâðîïà íÿìà ìàøèííî ãëàñóâàíå, õàðòè...
09:11 / 28.08.2020
77 ãîäèíè îò ñìúðòòà íà íàé-îáè÷àíèÿ áúëãàðñêè öàð îò íîâàòà íè è...
09:11 / 28.08.2020
Ñîôèÿíåö ïðåäèçâèêà êàòàñòðîôà â Ñëúí÷åâ áðÿã, ïîñòðàäà ñúïðóãàòà...
09:01 / 28.08.2020
Äîö. Êóí÷åâ: Ñèòóàöèÿòà â Áúëãàðèÿ ñ êîðîíàâèðóñà ñå ïîäîáðÿâà
08:53 / 28.08.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ìëàä ìúæ îò Ðóåíñêî ïîñòðàäà â êàòàñòðîôà íà ïúòÿ Áóðãàñ – Àéòîñ
08:49 / 27.08.2020
Ñàìî çà ÷àñ çàêîï÷àõà òðèìà ñ íàðêîòèöè â Ïîìîðèå
08:57 / 26.08.2020
84-ãîäèøåí øîôüîð áëúñíà êàðíîáàòëèéêà íà ïåøåõîäíà ïúòåêà
08:47 / 26.08.2020
Ïîäïèéíàëà íåñåáúðëèéêà ïðåäèçâèêà êàòàñòðîôà, ïîëó÷è ëîøà êîíòóçèÿ
09:58 / 26.08.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà