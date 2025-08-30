Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август

© Тези са областите, в които утре ще вали много Преди минути НИМХ публикува прогнозата си за утрешния 31 август и за днешния остатък от деня.



Според нея днес след обяд над по-голямата част от страната ще остане слънчево, но от запад облачността ще започне да се увеличава и привечер в крайните западни райони ще започнат валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 33°.



Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца. След обяд ще започне да се повишава.



През нощта и утре от запад на изток през страната ще премине студен атмосферен фронт. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, като интензивни ще се явленията в Западна и Централна Северна България, където и валежите ще са значителни. Ще има и условия за градушки. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него в страната ще нахлуе хладен въздух. Към 15 часа температурите ще бъдат от 23°-25° в Северозападна България до 32°-33° в източните райони на страната, в София - около 25°.



В планините ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, но още преди обяд от югозапад валежите ще започнат да спират, до вечерта на всякъде. Ще духа умерен и силен южен вятър, който още преди обяд ще започне да се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.



По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но по-късно след обяд и вечерта на места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, около и след обяд умерен от юг-югозапад, който вечерта ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат между 27° и 31°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.



За част от страната за утре, 31 август, е обявен жълт код за очаквани интензивни валежи.