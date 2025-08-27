Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Преди старта на новата учебна година: Колко скъпо ще им излезе на родителите?
Автор: Илиана Пенова 15:57Коментари (0)130
© Фокус
По-малко то месец остава до старта на новата учебна година. Приготовленията за 15 септември за всяко семейство, в което има ученик, са свързани със значителни разходи. 

Проверка на "Фокус" показва какви са цените на учебните пособия към 26 август. 

Малка тетрадка от 80 листа с меки корици и спирала струва 2,89 лв в известна верига магазини. Големият формат тетрадка е на цена от 3,50 отново за 80 листа. Има и по-луксозни предложения, които стигат до 8-9 лв броя. Тетрадките за най-малките по 20 листа са на цена от 80 стотинки.

Ако приемем, че средно учениците имат 10 предмета, по които се нуждаят от дебели тетрадки голям формат, то това значи, че родителите ще трябва да отделят приблизително 35 лева само за тетрадки за работа в клас.

Комплект 12 цветни флумастери, срещнахме на промоционалната цена от 21,99 лв, същият брои цветни моливи е 2,30 лв. По-големите комплекти стигат и до 55 лв. Блокчетата за рисуване, които отново са намалени струват по 1,50 лв. Три броя химикали са отново на намалена цена от 6 лв, а химикалка с няколко цвята струва 7 лв - отново на промоция. Комплект от 4 сини химикала могат да бъдат закупени за 2 лв. Четири цветни маркера пък струват 10,50 лв.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Хотелиери: Собственици на имоти от България рушат туристическия б...
16:08 / 27.08.2025
Сърбия ни предаде Паскал
14:28 / 27.08.2025
IT специалистите в България искат до 30 дни годишен отпуск, а пол...
14:32 / 27.08.2025
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, то първото нещо, коет...
12:56 / 27.08.2025
Държавата увеличава капитала си в БЕХ с 1.5 милиарда лева
14:29 / 27.08.2025
Вижте ваканциите и почивните дни за новата учебна година
12:02 / 27.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
09:55 / 26.08.2025
Ужас на плажа в Приморско!
10:54 / 25.08.2025
Черноморец е под вода!
12:25 / 25.08.2025
Рядък морски бозайник бе заснет в Приморско
10:12 / 25.08.2025
Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно
08:34 / 27.08.2025
Откриха мъртво бебе в Царево
15:26 / 25.08.2025
Майката е в клинична смърт, а детето й е в кома. Транспортират го с въздушна линейка до София
09:33 / 25.08.2025
Актуални теми
Лято 2025
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
Войната в Украйна
Бюджет 2025
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: