|Предлагат НС да избира шефовете на ДАНС и ДАР
Чез законопроектите се предлага компетентния орган, който назначава/избира председателите на ДАНС и ДАР да бъде променен. Според предложението Народното събрание ще назначава/избира председателите по предложение на Министерския съвет.
В мотивите на законопроектите са отбелязва, че не веднъж Министерски съвет предлага дадено лица за председател, но президентът отказва да издаде указ за назначаването му. При тази ситуация се налага да бъда назначено лице, което да изпълнява функциите до назначаване на титуляр. В областта на на националната сигурност предвид нестабилността в международните отношения и ситуацията на войните, това сериозно засяга ефективността на функциите на съответния орган.
За да се предотвратяват конфликтни ситуации се налага да се направи законова промяна, според която Народното събрание да избира председателите на ДАНС и ДАР по предложение на Министерския съвет. Извършването на такава промяна е в изключителна конституционна компетентност на Народното събрание като законодателна власт. Назначаването и освобождаването на ръководители на институции се извършва по специфичен законов начин, различен от общите правила за назначаване на другите държавни служители. Този специфичен начин включва и законовото определяне на компетентния орган по назначаване или избор", се посочва още в проектите.
