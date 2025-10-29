ЗАРЕЖДАНЕ...
Предлагат еднаква базова пенсия за всички
© Burgas24.bg
Председателят на дружеството Татяна Битунска акцентира върху разходите за пенсии, които трайно са над 10 процента от брутния вътрешен продукт (БВП), и върху проблема с дефицита в държавното обществено осигуряване (ДОО):
"11% разход за пенсии от БВП сам по себе си не е лош показател, стига обаче да можем да си го позволим. В същото време обаче тези плащания водят до зависимост на държавното обществено осигуряване и близо 50% от разходите на последното трябва да бъдат финансирани от бюджета", казва Битунска, цитирана от pariteni.bg.
Експертите за пореден път настояха осигурителната вноска за допълнителното пенсионно осигуряване в частните фондове да се увеличи от сегашните 5 на 10 процента, както и да се въведе т.нар. мултифондова система. Тя дава възможност парите от индивидуалните партиди да се инвестират по-рисково, но и с по-висока доходност, за по-младите хора.
