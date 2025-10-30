Деница Сачева след извънредно заседание на Съвета за съвместно управление, предаде репортер на "Фокус".
"Това предложение отразява в момента действащото законодателство в Кодекса на труда, че минималната работна заплата трябва да бъде 50% от средната", обясни Сачева и допълни:
"Взехме предвид всички мнения и изказвания до момента. Това са единствените възможни бюджети, които обединяват различните виждания на всички експерти в ССУ".
Тя посочи и част от параметрите на Бюджет 2026:
Майчинството през втората година да стане 460 евро, което представлява ръст от 15%, както и майките, които се връщат на работа през втората година от майчинството, да получават и 75% от обезщетението, в момента е 50%.
От ССУ залагат в параметрите и 980 милиона евро за общините.
Предлагат минималната работна заплата да стане 620 евро
