|Предлагат отлагане с 8 години за важна регистрация
За целта те трябва да подадат заявление в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията, разположени в собствения им имот, които не са вписани в регистъра според изискванията на Закона за водите.
Според новото предложение е срокът за това да стане 28 ноември 2033 година.
Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в този срок няма да могат да бъдат ползвани и подлежат на ликвидация за сметка на техния собственик, който носи и административнонаказателна отговорност.
Регистрацията е основен инструмент за събиране на данни, контрол и ефективно управление на подземните води, както и за изпълнение на ангажиментите на страната по европейското законодателство, пише pariteni.bg. Трябва да се има предвид и регламентирана законова възможност за безвъзмездно ползване за лични нужди, което право може да бъде нарушено, ако тези кладенци не са регистрирани, обясняват в мотивите си вносителите.
Според тях удължаването на срока дава възможност собствениците да изпълнят задълженията си по регистрация. Тази дата е обвързана и със стартирането на работата по актуализиране на Плана за устойчивост за периода 2034-2039 г., като така ще може, въз основа на допълнителни данни, да се направи по-реална оценка на натика върху подземните води и наличните водни ресурси, посочват депутатите. Те допълват, че с промени в Закона за водите се предвижда облекчен режим на регистрация, като част от изискваните документи ще отпаднат.
