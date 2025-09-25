Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Предлагат отлагане с 8 години за важна регистрация
Автор: Екип Burgas24.bg 08:39Коментари (0)106
©
Да се удължи срокът за регистрация на кладенци, сондажи и герани, предлагат депутати от ГЕРБ с промени в Закона за опазване на околната среда, внесени за обществено обсъждане. Според закона сега срокът фирмите и гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др., трябва да ги регистрират до 28 ноември 2025 г.

За целта те трябва да подадат заявление в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията, разположени в собствения им имот, които не са вписани в регистъра според изискванията на Закона за водите.

Според новото предложение е срокът за това да стане 28 ноември 2033 година.

Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в този срок няма да могат да бъдат ползвани и подлежат на ликвидация за сметка на техния собственик, който носи и административнонаказателна отговорност.

Регистрацията е основен инструмент за събиране на данни, контрол и ефективно управление на подземните води, както и за изпълнение на ангажиментите на страната по европейското законодателство, пише pariteni.bg. Трябва да се има предвид и регламентирана законова възможност за безвъзмездно ползване за лични нужди, което право може да бъде нарушено, ако тези кладенци не са регистрирани, обясняват в мотивите си вносителите.

Според тях удължаването на срока дава възможност собствениците да изпълнят задълженията си по регистрация. Тази дата е обвързана и със стартирането на работата по актуализиране на Плана за устойчивост за периода 2034-2039 г., като така ще може, въз основа на допълнителни данни, да се направи по-реална оценка на натика върху подземните води и наличните водни ресурси, посочват депутатите. Те допълват, че с промени в Закона за водите се предвижда облекчен режим на регистрация, като част от изискваните документи ще отпаднат.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
"Заплашиха ме, че ще свърша като турските кметове": Коцев зове пр...
09:20 / 25.09.2025
Имот, който преди три години струваше 72 000 евро, тази година е ...
08:54 / 25.09.2025
Зам.-кмет за задръстванията на АМ "Тракия": АПИ се опитват да рев...
08:57 / 25.09.2025
Изслушват в комисия и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев заради ...
08:35 / 25.09.2025
Празник е! Ето какво е забранено на жените
08:37 / 25.09.2025
Жълт код за силен вятър в някои области, ще има и валежи
08:22 / 25.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Национален отбор на България по волейбол
Водна криза
Природни стихии
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: