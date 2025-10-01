ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Предлагат промени, които значително ще облекчат отпускането на семейни помощи за деца
Целта на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) е да се намали административната тежест при предоставяне на семейни помощи за деца и да се подобри семейното подпомагане.
Със законопроекта отпада изискването за представяне на уверение/удостоверение за записан следващ семестър или за завършено висше образование от майката (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, за изплащане на втората част от отпусната вече помощ по чл. 8в от ЗСПД. Това става ясно от съобщение в портала за обществени консултации на Министерския съвет.
Агенцията за социално подпомагане ще проверява това обстоятелството чрез извършване на служебна проверка и/или получаване на уведомление от Националния център за информация и документация към Министерството на образованието и науката. Регламентира се и възможността остатъкът от помощта да може да се изплати и след навършване на една година от детето, когато информацията за записан следващ семестър или за завършено висше образование е получена след този срок. Отпада едно от основанията за възстановяване на еднократните помощи за ученици в първи, втори, трети, четвърти и осми клас – когато ученикът е допуснал отсъствия от 5 учебни часа в рамките на един месец от учебната година, за които няма уважителни причини.
С оглед по-ясното определяне на понятията се предлага дефиниция за "дете, посещаващо учебно заведение“. Променя се редът за оспорване на заповедите за отказ за отпускане на семейни помощи, като се предвижда обжалването да може да се извършва първо пред по-горестоящ административен орган – регионалните дирекции за социално подпомагане, а след това пред административен съд, съгласно Административнопроцесуалния кодекс. С оглед въвеждането на еврото като официална парична единица се предлага и временно изплащане на всички семейни помощи само в парична форма за периода от 1 януари 2026 г. до 30 юни 2026 г.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 716
|предишна страница [ 1/120 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Връхлитат ни интензивни валежи
22:25 / 30.09.2025
Ад на АМ "Тракия"! Автомобилите почти не се движат
20:16 / 30.09.2025
4-годишният Мартин, прегазен от АТВ в "Слънчев бряг", е изписан о...
20:15 / 30.09.2025
Оставиха в ареста двамата служители на ДАИ, взели подкуп от екипа...
20:13 / 30.09.2025
Жечо Станков: Добивът на въглища може да се увеличи поне с 20%
17:36 / 30.09.2025
МВнР: България приветства плана на Тръмп за мир в Газа
16:59 / 30.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
Жителите на всички големи градове у нас са предупредени за 1 октомври
14:46 / 29.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Възрастен мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа край Айтос
08:12 / 29.09.2025
От ВиК Бургас се похвалиха
11:13 / 30.09.2025
Лъжливи слухове достигнаха Иван Юруков
16:55 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета