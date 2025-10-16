ЗАРЕЖДАНЕ...
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
В документа се посочва, че определянето на тези дни за неприсъствени е с цел да се осигури достатъчно време за техническата пренастройка и обновяване на системите, както и за адаптацията на финансовия и нефинансовия сектор във връзка с въвеждането на еврото. Това трябва да минимизира оперативните рискове и да гарантира гладкото протичане на процеса.
АИКБ отдавна подкрепя въвеждането на еврото и активно участва в различни разяснителни инициативи по темата. Въпреки това организацията изразява резерви към предложението, мотивирайки се с положението в предприятията от реалната икономика.
"На 31 декември и 2 януари традиционно се извършват важни дейности, често свързани с непрекъснат производствен процес или стопанска дейност. Задължаването на фирмите да спрат работа в тези дни би създало труден избор: да прекъснат работния цикъл или да направят допълнителни разходи за компенсиране на персонала“, се посочва в позицията на АИКБ.
Според организацията работодателите, които бъдат принудени да работят в тези дни, ще трябва да плащат на служителите като за официален празник, което представлява допълнителен "еднократен данък“ върху реалната икономика. Освен това невъзможността за извършване на банкови разплащания в края на годината може допълнително да затрудни бизнеса.
В тази връзка АИКБ предлага дните 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. да бъдат обявени за неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация. На работодателите от реалния сектор да се остави възможността сами да решават дали да обявят тези дни за почивни, съобразно конкретните обстоятелства и характера на работния цикъл в техните предприятия.
"Сътрудничеството между бизнеса и институциите допринася за подобряване на бизнес средата в България и за усъвършенстване на индустриалните отношения у нас“, подчертават от АИКБ.
Актуални теми
Палечка м
преди 3 ч. и 3 мин.
Ами не е ли точно обратното-с въвеждане на еврото от 1-ви януари те трябва да работят! Как ще се въведе еврото след като администрациите си почиват!?:)))
TrakiaSlava
преди 5 ч. и 9 мин.
а ЗАЩО държ о общинска администрация ИМА НУЖДА да почива ТОЧНО ТОГАВА
милковив
преди 5 ч. и 48 мин.
Да продължават да прецакват работещите в частните фирми, които единствено пълнят бюджета. Там никой не говори за увеличение на заплатите, хората си плащат и осигуравки. Затова работодателите ще продължават да реват, че не могат да намерят хора. Скоро в България ще остане само държавната администрация. Да видим кой ще им плаща заплатите!
vojda66
на 15.10.2025 г.
То по принцип тези структури в държавата по време на коледно новогодишните празници я работят до обяд,я не,но бизнеса пак е загрижен за добавките които трябва да заплати на служителите си и икономиката ни сигурно ще е на голяма загуба с два дни по малко работа. Едва ли в производствата с непрекъснат режим на работа и услугите "празничните" дни са от значение за служителите,но бръкнеш ли в джоба на работодателя за допълнителни възнаграждения става проблем.
един тракиец
на 15.10.2025 г.
Така, както са тръгнали, хайде и 1ви да е работен. Стига с тези почивни дни в част ите фирми.
