Предложиха "мръшляк" да стане дума на годината
©
Инцидентът се случи по време на протест в сряда, 26 ноември, когато парламентарен сътрудник на "Продължаваме промяната“ снима кулоарите на Народното събрание, за да покаже на демонстрантите какво се случва вътре. На този фон депутатът от ДПС-Ново Начало Байрам Байрам избухна с обидни думи към сътрудника, наричайки го:
"Абе, я бягай оттук, бе, мършляк такъв. Ти си пълен мършляк! Изчезвай!“
Тази ситуация бързо се превърна в централна тема в социалните мрежи и медийния свят, като думата "мръшляк“ започна да се използва с нотка на ирония за описване на поведението на политици и политически диалог като цяло.
Психологът Радостина Хлебаров с отворено писмо до медиите и обществеността по къде на шега, къде наистина предлага "мръшляк“ да бъде обявена за дума на годината. Според нея тя отразява духа на съвременния политически диалог, обогатява езика с нови нюанси на сарказъм и софистицираност,
шокира, забавлява и обяснява политическия климат едновременно – всичко това само в седем букви.
"Нека отличим този блестящ принос към българския език и увековечим момента, в който поредният политик ни показва, че диалогът между институции и граждани може да падне още по-ниско“, се казва нейното писмо.
Още по темата
/
Финансовият министър: През 2020 г. влязохме в чакалнята на еврозоната, президентът излезе, вдигна юмрук и стартира политическата нестабилснсот. Сега сме свидетели на същото
30.11
Работодател: Единственият възможен ход за мен е да вдигам цените, но така никак не ми става спокойно на душата
30.11
Делян Добрев: Това е като едно семейство – в гаража в една кутия имаш 500 лв., в хола в книгата имаш едни други пари, но вече не
30.11
Калин Стоянов: За първи път говорители на протеста нахъсваха протестиращите срещу полицаи, които ги охраняват!
29.11
Костадин Ангелов: Проектобюджетът е резултат от сложното съжителство между "леви и десни партии"
29.11
Още от категорията
/
Фармацевт: При лекарства, които струват от 60 до 50 000 лв., ние получаваме 30 лв. надценка. Няма бизнес в държавата, който да работи при такива условия
30.11
Андреевден е!
30.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Humus
преди 9 мин.
Рязана свиня
Чиста Енергия
преди 51 мин.
Те "Мента" си имат, сега и "Мръшляк" ще си имат. Ако е знаел, че ще му остане прякор за цял живот...ама от акъла си пати.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.