Очаква се вторият удължителен закон за бюджета от 2025 година да влезе в пленарната зала, след като вчера беше гласуван на ресорната комисия.Остават само две заседания на депутатие, на които трябва да приемат и редица законопроекти от които зависят плащания по ПВУ, Закон за лобизма и Закона за обществения транспорт.Последното заседание на 51-вото Народно събрание е в четвъртък.