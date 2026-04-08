В българския сектор на вътрешните ремонти все още липсват ясни правила и стандарти, а голяма част от дейностите се извършват на черно. Това създава хаос и за клиентите, и за самите майстори, които работят без правна защита и без гаранции за безопасност и качество. Според предприемача Лозан Лозанов, организатор на "Майсторски форум 2025“ и създател на подкаст, който цели не просто да показва как се лепят плочки, а да променя мисленето на хората, сегашната ситуация вреди на целия бранш.

"В момента нямаме асоциация и браншова организация, а около 80–90% от хората работят на сивия пазар. Когато няма рамка и правила, всеки играе по неговите собствени условия. Това ощетява както клиентите, така и самите майстори“, обяснява Лозанов пред Българското национално радио.

Предприемачът посочва, че легализирането на дейността би донесло значителни ползи. Професионалистите ще получат защита пред държавата и клиентите, възможност за достъп до кредити и лизинги, както и здравно осигуряване в случай на трудова злополука.

"Хората трябва да са подготвени, за да не изпаднат от професията си, ако НАП реши да легализира ударно дейностите, както стана с онлайн магазините“, допълва той.

Лозанов обяснява, че въвеждането на регулации би довело и до по-ниски цени за клиентите, тъй като легално работещите майстори ще се конкурират помежду си, а некоректните практики ще намалеят. В същото време той препоръчва на хората, които планират ремонт или довършване на ново жилище, да отделят време за планиране и проучване. Добре е да се доверяват на изпълнители и консултанти, които могат да носят отговорност за своя труд, защото това намалява риска от проблеми и некачествена работа.

Пред предприемача стои и задачата да основе асоциация на професионалистите в ремонтния бранш. Той вижда това като първата крачка към изграждането на професионален сектор с правила и стандарти, които да защитават както клиентите, така и майсторите.

"Надявам се държавата при въвеждането на регулации да почерпи опит от други европейски страни и да избегне лошите практики“, допълва Лозанов.

Той подчертава, че една такава организация може да промени цялостното възприятие за професията и да помогне на майсторите да работят легално, с по-голяма сигурност и дългосрочна перспектива. Според него това е ключът към професионализиране на сектора и създаване на доверие между клиентите и изпълнителите.