Предприeмач: Повишаването на осигуровките и данъците заплашва българската икономика
"Имаме заводи в индустриални зони на София, които вече повече от три години нямат достъп до ток. Дори да говорим за цена на енергията, проблемът е в самия достъп до електричество. Заводи, които искат да разширят производството си, не могат да го направят заради липсата на вода. Липсват хора за работа във всяка индустрия, а образованието ни продължава да копае ново дъно всяка година“, коментира Иванов в своя публикация от социалните мрежи.
Той посочва, че здравеопазването е потънало в корупция, младите хора нямат доверие, че някога ще получат пенсия, а бюрокрацията и липсата на дигитализация на ключови услуги като кадастъра сериозно възпрепятстват изграждането на нови фабрики и производства. Според предприемача, корупцията и недоверието в институциите и съдебната система също играят значителна роля в състоянието на бизнеса у нас.
"Въпреки всички тези проблеми, България привлича инвестиции благодарение на конкурентните си данъци. Осигуровките ни вече не са ниски – средни сме в ЕС, а новите промени ще ни изкачат сред държавите с най-високи осигуровки. Данък печалба и данък върху дивидента години наред държат бизнеса тук. Вдигането на осигуровките и потенциално на данъка върху дивидента ще доведе до изтичане на светли бизнеси от страната. Най-големият проблем не е самото вдигане, а липсата на ясна идея какво искаме като държава“, казва Иванов.
Той подчертава потенциала на България да се превърне в европейски лидер в софтуерния сектор, производството с висока добавена стойност и предоставянето на услуги за целия европейски пазар.
"Държавата може да избере много пътища, но всеки от тях минава през смели реформи и запазване на конкурентните данъци. Паническите мерки за закърпване на бюджета, създаден от собствените политики на политиците, не решават структурните проблеми“, добавя предприемачът.
Иванов предлага конкретни мерки за подобряване на ситуацията – реформа в социално-осигурителната система чрез мултифондове, закон за публично-частните партньорства, приватизация на държавни предприятия, насочване на средства към втори стълб, гарантиране на европейски средства, преквалификация на държавни служители за частния сектор и задължаване на държавните служители да плащат осигуровки като всички останали.
"Смелите и целенасочени реформи могат да върнат доверието в бизнеса и да стимулират реални инвестиции, вместо краткосрочни данъчни решения, които ще отблъснат работодателите от страната“, завършва той.
