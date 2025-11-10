Предприемач: Срам ме е!
Рахнев споделя, че се чувства засрамен от част от обществените коментари след щастливото откриване на момичето.
"Срам ме е от позициите, които видях. Вместо да сме благодарни, че едно младо момиче е живо и здраво, чета въпроси като ‘кой ще плаща масрафа’ и ‘защо изобщо са я търсили’“, посочва той.
В публикацията си предприемачът подчертава, че става дума за дете, за човек в уязвим момент, а не за обект на обществено възмущение.
"Това е 20-годишно момиче, почти дете, нечия дъщеря, приятелка, една от нас“, казва Рахнев и задава въпроса дали критиците биха реагирали по същия начин, ако ставаше дума за техен близък.
Той споделя и личен опит, за да покаже колко лесно всеки човек може да изпадне в трудна житейска ситуация.
"Бил съм в депресия, губил съм родител, страхувал съм се за децата си. Можех и аз да бъда на мястото на Стефани“, пише той. Според него никой не е защитен от внезапни кризи, болка или объркване.
Рахнев настоява, че обществото трябва да бъде по-съпричастно към хората, които преживяват трудности.
"Те имат право да са тъжни, отчаяни, застрашени. Имат право да бъдат хора. И не бива да се чувстват сами“, казва той.
В заключение предприемачът призовава към повече доброта и солидарност:
"Ние сме тук, за да ги подкрепим. Да ги прегърнем, да ги търсим, когато е нужно. Да проявяваме емпатия и човещина. Това е единственото нормално нещо. Защото сме хора.“
Публикацията на Никола Рахнев беше широко споделяна и предизвика положителни реакции в мрежата, като много потребители изразиха съгласие с призива му за по-чувствително и съпричастно общество.
"Активни потребители" за Черния петък: Колкото по-гръмко е едно съобщение, например намаление до 90%, толкова по-малко вероятно е то да е вярно
14:08
Предупреждение: Изискванията към малкия бизнес за въвеждане на еврото ще го пометат като лавина
11:43
Банкер: Пригответе си кеш за пазаруване от 1 януари, може да има минимално забавяне на системите при обслужването с банкови карти
10:13
Каримански за Бюджет 2026: Ситуацията ще се влоши, ако дългът не се използва за инвестиции, а за издръжка на администрацията
09:07
Бизнесмен за решението на НС за "Лукойл": На нашите политици са им по-големи мераците от храносмилателната система
08.11
Alienart
Обществото ни е повече от чувствително и съпричастно, което се доказва с лавината от помощи при всеки публикуван зов за помощ, но да се ангажират значителни обществени и доброволчески ресурси за това, че някои си се чувствали тъжни, отчаяни, застрашени, депресирани и са хванали гората без да уведомят никого и без линия за комуникация е чиста предумишлена безотговорност, която не трябва да се поощтрява с безнаказаност.
