След като 20-годишната Стефани, издирвана в продължение на три дни, беше открита жива и в добро физическо състояние, социалните мрежи бяха изпълнени с разнообразни реакции. Част от обществото изрази облекчение, но друга част реагира с критики, упреци и обвинения. Това провокира предприемача Никола Рахнев да публикува емоционална позиция, в която призова за повече човечност и емпатия.Рахнев споделя, че се чувства засрамен от част от обществените коментари след щастливото откриване на момичето."Срам ме е от позициите, които видях. Вместо да сме благодарни, че едно младо момиче е живо и здраво, чета въпроси като ‘кой ще плаща масрафа’ и ‘защо изобщо са я търсили’“, посочва той.В публикацията си предприемачът подчертава, че става дума за дете, за човек в уязвим момент, а не за обект на обществено възмущение."Това е 20-годишно момиче, почти дете, нечия дъщеря, приятелка, една от нас“, казва Рахнев и задава въпроса дали критиците биха реагирали по същия начин, ако ставаше дума за техен близък.Той споделя и личен опит, за да покаже колко лесно всеки човек може да изпадне в трудна житейска ситуация."Бил съм в депресия, губил съм родител, страхувал съм се за децата си. Можех и аз да бъда на мястото на Стефани“, пише той. Според него никой не е защитен от внезапни кризи, болка или объркване.Рахнев настоява, че обществото трябва да бъде по-съпричастно към хората, които преживяват трудности."Те имат право да са тъжни, отчаяни, застрашени. Имат право да бъдат хора. И не бива да се чувстват сами“, казва той.В заключение предприемачът призовава към повече доброта и солидарност:"Ние сме тук, за да ги подкрепим. Да ги прегърнем, да ги търсим, когато е нужно. Да проявяваме емпатия и човещина. Това е единственото нормално нещо. Защото сме хора.“Публикацията на Никола Рахнев беше широко споделяна и предизвика положителни реакции в мрежата, като много потребители изразиха съгласие с призива му за по-чувствително и съпричастно общество.