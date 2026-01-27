От юни тази година в Европейския съюз влиза в сила нова директива за прозрачност на заплащането, която ще даде право на служителите свободно да споделят информация за възнагражденията си с колегите. Документът задължава работодателите да посочват заплатите още в обявите за работа и да публикуват данни за възнагражденията по отделни позиции. При установено неравенство между служители на сходни длъжности ще се налагат санкции.Към момента обаче директивата все още не е транспонирана в българското законодателство. Страната ни разполага с няколко месеца, за да спази крайния срок, но политическата нестабилност поставя под съмнение навременното ѝ въвеждане.Край на забраните за споделяне на заплатиВ много трудови договори у нас съществуват клаузи, които забраняват на служителите да разкриват размера на своето възнаграждение. С новата директива подобни ограничения отпадат. Основната ѝ цел е да намали разликите в заплащането между мъжете и жените при равни условия на труд.По данни на "Евростат“ жените в Европейския съюз получават средно с около 12% по-ниски заплати от мъжете, а пенсиите им са с близо 26% по-малки.Новите правила целят и изравняване на възнагражденията между служители на една и съща позиция. Ако работник или служител сметне, че правата му са нарушени, той ще има право да заведе иск срещу работодателя си. Компетентните институции ще преценяват дали е налице дискриминация, независимо дали става дума за държавния или частния сектор.Независимо от предстоящите регулации, експертите прогнозират, че 2026 г. ще бъде година на минимален растеж на пазара на труда. Недостигът на работна ръка ще остане основно предизвикателство, но се очаква и положителна тенденция – постепенно завръщане на българи от чужбина през следващите години."Трябва да приемем, че вече сме сред богатите държави. Времената на евтината работна ръка отдавна отминаха. България вече не се конкурира със съседни страни като Румъния, а с държави като Индонезия, Малайзия и страните от Централна Азия“, заяви пред БНТ Светослав Петров – предприемач и управител на фирма за кариерно развитие.По думите му безработицата през 2026 г. вероятно няма да надхвърли 5–6%, а въвеждането на еврото ще има положителен ефект в по-дългосрочен план. Традиционно най-голямо търсене на кадри има в секторите на производството и търговията."Миналата година около 50 000 души са дошли да работят в България. Има позиции, които българите не желаят да заемат, поради което се налага внос на работна ръка“, допълни Петров.Въпреки че крайният срок за въвеждане на директивата е юни тази година, правилата все още не са официално приети у нас. Забавянето може да постави България под риск от наказателна процедура от страна на Европейската комисия, ако ангажиментите не бъдат изпълнени навреме.