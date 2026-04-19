Изборният ден в плевенско започна под напрежение.
В село Буковлък председателят на секционната комисия предупреди публично, че ако чуе реч на език, различен от официалния, ще прекрати гласуването незабавно.
Това доведе до конфликт между хора от комисията и избирателите.
Селото е под засилен полицейски надзор заради нарушения от предишни избори.
Припомнен бе случаят със секция №205, където с решение на Конституционния съд бяха установени 106 подправени бюлетини, изписани само от едно или две лица.
Тези данни от графологичните експертизи са причината за сегашните строги мерки за сигурност.
