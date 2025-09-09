Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Председателят на Асоциация "Памет за утре": Една от целите ни е да вземем нещата от миналото и да ги пренесем в настоящето
Автор: Цоня Събчева 20:18Коментари (0)91
©
Една от целите и идеите на нашата асоциация е да можем да вземем нещата от миналото, да разкрием тези истини и да ги пренесем тук, в настоящето, и в нашето утре. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ председателят на Асоциация "Памет за утре“ д-р Даниела Беличовска по повод организираната съвместно със Съюза на офицерите от резерва "Атлантик“ научна конференция "Съединение, разединение и изборът ни днес“, която се провежда в зала "Тържествена“ на Централния военен клуб.

Конференцията се състои от два панела, като в момента се провежда първият, наситен с много теми с историческа тематика. Някои от участниците в него са: полк. о.з. Вилис Цуров, председател на УС на Съюза на офицерите от резерва "Атлантик“; Веселин Янчев от Софийския университет; доц.  д-р Алека Стрезова от НБУ; инж. Александър Пачов с темата "Величавата епопея от слава, падение и надежда 1885-1887“; д-р Димитър Атанасов, историк от Институтът по етнология и фолклористика към БАН, Етнографския музей и други. Предстои вторият панел, който е отворен и за студенти.

По думите й изборът на тази тема е опит да се направи паралел между две историческите събития, две крайни дати от нашата история: Съединението като единение на духа, на силата на волята от 1885 и другата дата – 9 септември 1944 гозива, която пък разделя, която изправя хората един срещу друг.  "България е направила избора си в НАТО и Европейския съюз и е интересно е да се проследи на фона на случващите се събития днес как продължаваме и какво можем да вземем от миналото, какво можем да се получим от 1944-та, и това единство, и това обединение, което се е случило в 1885-а, когато целият народ да се обединява около една кауза след освобождението.“

"Поуките биха могли да бъдат, че в духа и в гените на нашия народ го има именно това обединение, това съединение, това жертване за една кауза, за 1885 година. Но ако човек не познава миналото, ако не се получи от грешките си, виждате после 1944 година всъщност всичко е разрушено. Всичко, което е като наследство от Възраждането, от Освобождението, от това Съединение като че ли е разрушено. Важното е да се види истината, и доброто, и негативното в нашата история и да знаем как да не повтаряме грешките и как да вземем поука от доброто, и как да го издигаме като пример за хората около нас, и най-вече за младите поколения, които идват пред нас,“ обясни гостът.

Асоциация "Памет за утре“ има за цел обединението на хората със сходни разбирания и идеали, посочи още д-р Беличовска. "Важно е да хванем това, което ни обединява, да стъпим на една обща платформа и заедно да се опитаме да изградим едно по-добро бъдеще на България, като стъпим на истината за миналото.“








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Проговори жената на пребития полицейски шеф от Русе
15:55 / 09.09.2025
Медици в детски градини и училища вече с достъп до електронни здр...
16:08 / 09.09.2025
Съдиите обещават безпристрастност по казуса с бития полицейски ше...
16:00 / 09.09.2025
Meteo Balkans: Това няма да се случи
15:55 / 09.09.2025
До 2037 година мъжете и жените ще се пенсионират на една и съща в...
17:33 / 09.09.2025
Първи кадри от тежката катастрофа с жертва на пътя София-Варна 
14:31 / 09.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Дете загина след падане от парашут в Несебър
България в еврозоната
Военният парад в Пекин-2025
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: