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Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 11:37 / 04.04.2020Êîìåíòàðè (20)396
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"Ðåàëèçèðàëè ñìå ìîáèëíà àïëèêàöèÿ, êîÿòî å íàñî÷åíà ïðîàêòèâèíî çà òîâà ãðàæäàíèòå äà èíôîðìèðàò çà òåêóùîòî ñè çðàâîñëîâíî ñúñòîÿíèå. Â ðàìêèòå íà 10 äíè èçãðàäèõìå öåíòðàëåí ðåãèñòúð, êîéòî äà ñúáèðà èíôîðìàöèÿòà è äà ãî èçïðàùà êúì íåîáõîäèìèòå îðãàíè“. Òîâà çàÿâè Èâàéëî Ôèëèïîâ îò "Èíôîðìàöèîííî îáñëóæâàíå" ïî âðåìå íà ïðåäñòàâÿíå íà Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà çà áîðáà ñ COVID-19 â Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.

"Ïðåäèâèäåíè ñà â ñèñòåìàòà è ìíîæåñòâî èíòåðàêöèè ñ ÐÇÈ-òàòà, ñ ëåêàðè, ñ ïîæàðíàòà è ñ ïîëèöèÿòà. Äîáðîâîëöèòå ñúùî ñà âêëþ÷åíè. Öåëòà å äà ìîæå èíôîðìàöèÿ, êîÿòî å âúâåäåíà âåäíúæ äà ñå èçïîëçâà îò âñè÷êè çâåíà, íà êîèòî å íóæíà“, êàçà îùå òîé.

Íà ïðåäñòàâÿíåòî ïðèñúñòâàò è âèöåïðåìèåðúò Òîìèñëàâ Äîí÷åâ, ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî Êèðèë Àíàíèåâ, ïðåäñåäàòåëÿò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá ãåí.-ìàéîð ïðîô. ä-ð Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè è ïðåäñòàâèòåëè íà "Èíôîðìàöèîííî îáñëóæâàíå“.




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04.04.2020 Îòãîâîðíà ïîñòúïêà! Çàâúðíàë ñå îò ÷óæáèíà áóðãàçëèÿ ïîèñêà âðåìåííî æèëèùå îò Îáùèíàòà, çà äà ïðåäïàçè ñâîèòå áëèçêè!
04.04.2020 Äàäîõà ïîñëåäíè ïîäðîáíîñòè çà íîâèòå äâàìà çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ â
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04.04.2020 Áîðèñîâ ñ ìðà÷íà ïðîãíîçà: Ñëåä äâå-òðè ñåäìèöè ùå ñìå â Àäà
04.04.2020 Íîâ ñëó÷àé íà çàðàçåí îò Íåñåáúð! 34-ãîäèøåí ìúæ, êîéòî ïðåäè äíè ñå å çàâúðíàë îò Áàíñêî
04.04.2020 Ìàðåøêè: Áåçñðî÷íîñòòà íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå áè äàëà ãúâêàâîñò
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