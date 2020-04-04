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|Ïðåäñòàâèõà ìîáèëíîòî ïðèëîæåíèå, ñ êîåòî ùå ñïîäåëÿìå çäðàâíèÿ ñè ñòàòóñ
"Ïðåäèâèäåíè ñà â ñèñòåìàòà è ìíîæåñòâî èíòåðàêöèè ñ ÐÇÈ-òàòà, ñ ëåêàðè, ñ ïîæàðíàòà è ñ ïîëèöèÿòà. Äîáðîâîëöèòå ñúùî ñà âêëþ÷åíè. Öåëòà å äà ìîæå èíôîðìàöèÿ, êîÿòî å âúâåäåíà âåäíúæ äà ñå èçïîëçâà îò âñè÷êè çâåíà, íà êîèòî å íóæíà“, êàçà îùå òîé.
Íà ïðåäñòàâÿíåòî ïðèñúñòâàò è âèöåïðåìèåðúò Òîìèñëàâ Äîí÷åâ, ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî Êèðèë Àíàíèåâ, ïðåäñåäàòåëÿò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá ãåí.-ìàéîð ïðîô. ä-ð Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè è ïðåäñòàâèòåëè íà "Èíôîðìàöèîííî îáñëóæâàíå“.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Æåñòîêî óáèéñòâî êðàé Âàðíà! Ìúæ óáè æåíà ñè è ÿ çàðîâè â äâîðà
12:30 / 04.04.2020
Áîðèñîâ ñ ìðà÷íà ïðîãíîçà: Ñëåä äâå-òðè ñåäìèöè ùå ñìå â Àäà
12:29 / 04.04.2020
Èìà ëè ïðîáèâ â ñèñòåìàòà çà ñëó÷àéíî ðàçïðåäåëåíèå íà äåëàòà?
11:38 / 04.04.2020
Âúçñòàíîâèõà äâèæåíèåòî ïî ÀÌ"Ìàðèöà" ñëåä âåðèæíàòà êàòàñòðîôà
10:01 / 04.04.2020
Ìàðåøêè: Áåçñðî÷íîñòòà íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå áè äàëà ãúâêàâîñ...
10:02 / 04.04.2020
31-ãîäèøåí áúëãàðèí â Ëîíäîí èçäúõíà îò COVID-19
10:01 / 04.04.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ãåíåðàëúò êàçà â ïðàâ òåêñò êîãà ùå ðàçõëàáÿò ìåðêèòå!
08:41 / 02.04.2020
Áîðèñîâ: Èçîëàöèÿòà òðÿáâà äà ïðîäúëæè, ùå ñòàâà âñå ïî-òåæêî!
09:29 / 03.04.2020
Íîâà îôèöèàëíà çàïîâåä âúâåäå íîâè ìåðêè â áîðáàòà ñðåùó çàðàçàòà ó íàñ!
17:22 / 02.04.2020
Íîâ ñëó÷àé íà êîðîíàâèðóñ â Áóðãàñ! Çàðàçåíèòå ó íàñ ñòàâàò 477
08:24 / 03.04.2020
Ïîñëåäíà èíôîðìàöèÿ çà çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ â Áóðãàñêî!
14:58 / 02.04.2020
Èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå â Áúëãàðèÿ îôèöèàëíî å óäúëæåíî äî 13 ìàé!
20:40 / 03.04.2020
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