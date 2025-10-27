ЗАРЕЖДАНЕ...
Представят тази седмица Бюджет 2026
Вече стана ясно, че няма да има промяна в данъците за следващата година.
Ангажимент за това пое партията - мандатоносител. На практика това означава, че се запазва плоският данък от 10% върху доходите.
Ще има един милиард повече за пенсии и милиард и 200 милиона повече за заплати.
Властта обаче засега остава изключително пестелива за останалите параметри на държавния бюджет.
Той трябва да бъде внесен до 31 октомври, пише bTV.
Опозицията е категорична - забавяне има, а параметрите на бюджета са неясни.
Те припомнят, че допълнителни усложнения са възможни, защото за пръв път бюджетът не е в лева, а е в евро.
