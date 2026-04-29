По-късно днес предстои лидерска среща между "Продължаваме промяната“, "Да, България" и ДСБ като се очаква на нея коалицията да вземе решение за своето бъдеще.

Вчера от ПП са изпратили покана за лидерска среща до партньорите си, съобщава ФОКУС.

Срещата ще е преди заседанието на парламентарната група днес.

Напрежението в коалицията дойде след изборите заради разпределянето на депутатските места.

Стигна се до там, че се заговори и за отделни парламентарни групи в новия парламент.

В началото на седмицата зам.-председателят на ПП акад. Николай Денков заяви:

"Ние сме много далеч от това да бъдем една партия и те го знаят много добре. Пред нас се поставят две крайни алтернативи: едната е да се обединим в една партия – нещо, което чух като предложение, особено от "Да, България“, а другата – да се разделим и да не си говорим“.

От своя страна Ивайло Мирчев бе по позитивен и изрази мнение, че обединение между трите формации е възможно.