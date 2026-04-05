След слънчевата Цветница, времето за Великден на 10–12 април рязко ще се промени. Високите стойности на термометрите създадоха усещане за истинска пролет, но се очаква студен циклон да донесе значително застудяване и валежи в цялата страна, информира Plovdiv24.bg, позовавайки се на информация на Meteo Balkans.

Синоптичната обстановка сочи, че валежите от сняг ще обхванат предимно планинските райони на Западна България. В по-ниските части също не са изключени смесени валежи, особено при по-интензивните процеси. В същото време Южна и Източна България ще бъде засегната от по-съществени валежи, предимно от дъжд, които на места могат да бъдат значителни.

Температурите по време на празничните дни ще се понижат осезаемо. Максималните стойности в по-голямата част от страната ще бъдат между 7 и 10 градуса, което е чувствително под обичайните за този период. Студеният въздух ще създаде условия за по-зимно усещане, особено в комбинация с валежите и вятъра.