Предупредиха: Въвеждането на еврото не трябва да бъде свързано със спекулативно увеличение на цените
Също така властите съветват възрастните хора да не носят големи суми пари у себе си. За периода 13-18 февруари има 13 нови случая в МВР за опити за прокарване на фалшиви евробанкноти. Иззети са 117 банкноти. От началото на годината до 18 февруари в МВР са регистрирани 143 случаи на опити за прокарване в обращение на неистински евробанкноти.
Министърът на финансите в служебния кабинет Георги Клисурски също присъства на събитието. "Както в много други държави от еврозоната, които въведоха единната валута и не допуснаха такива увеличения, и ние в България няма да ги допуснем“, каза Клисурски. Въвеждането на еврото означава по-бърз ръст на икономиката и по-бързо повишение на благоденствието на гражданите, уверен бе той.
"Като служебен министър на финансите, за мен е изключително удоволствие да представя информация относно процесите по въвеждане на еврото в България. Искам да декларирам неотклонния ангажимент на служебното правителство по отношение гладкото въвеждане на еврото. Това е дългът процес, който не се случва за една нощ", каза той.
Финансовият министър се обърна към представителите на изпълнителната власт, заявявайки, че ще очаква действията по контрол да бъдат ефективни и правилни.
"Очакваме проверките да продължат в пълна сила не само като количество, но и като качество, проверките и глобите трябва да са прецизни там, където има проблем, а не затормозяващи и ненужни – там където няма проблем“, каза той.
