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Предупредиха ни!
Автор: Екип Burgas24.bg 08:31 / 25.07.2023Коментари (0)213
© НИМХ
Жълт, оранжев и червен код за силни горещини е в сила за днешния ден на територията на България. Това показва справка на Varna24.bg в сайта на НИМХ.

Жълт код е в сила за областите: Перник, София град, София област, Смолян, Бургас, Варна и Добрич.

Оранжев код е обявен в: Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Ямбол, Сливен, Търговище, Разград, Силистра и Шумен.

Червен: Плевен, Велико Търново и Русе.

Предупреждението е за опасни горещини, а в Добрич има двоен код - и за силно вълнение.



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