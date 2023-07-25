Предупредиха ни!

© НИМХ Жълт, оранжев и червен код за силни горещини е в сила за днешния ден на територията на България. Това показва справка на Varna24.bg в сайта на НИМХ.



Жълт код е в сила за областите: Перник, София град, София област, Смолян, Бургас, Варна и Добрич.



Оранжев код е обявен в: Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Ямбол, Сливен, Търговище, Разград, Силистра и Шумен.



Червен: Плевен, Велико Търново и Русе.



Предупреждението е за опасни горещини, а в Добрич има двоен код - и за силно вълнение.