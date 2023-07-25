ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Предупредиха ни!
Жълт код е в сила за областите: Перник, София град, София област, Смолян, Бургас, Варна и Добрич.
Оранжев код е обявен в: Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Ямбол, Сливен, Търговище, Разград, Силистра и Шумен.
Червен: Плевен, Велико Търново и Русе.
Предупреждението е за опасни горещини, а в Добрич има двоен код - и за силно вълнение.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 656
|предишна страница [ 1/110 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Героят на деня от морето: Попарен съм от написаното, единственото...
22:00 / 24.07.2023
"Миротворец" за лидера на "Възраждане": Руски агент, провокатор
22:13 / 24.07.2023
Откриха тяло в сепариращата инсталация в Русе
21:38 / 24.07.2023
Наши сънародници са блокирани вече денонощие на летище във Велико...
21:40 / 24.07.2023
25.07.2023-а: 45 градуса, дори асфалтът може да се увреди
20:23 / 24.07.2023
Такова нещо със сигурност никой не бе виждал на южния плаж в Прим...
20:23 / 24.07.2023
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Турист издъхна на плажа в Слънчев бряг
09:27 / 24.07.2023
Само такова "чудо" не бяха изкарвали на плажа
14:12 / 23.07.2023
Пиян тип от село се помисли за много важен в Приморско
09:44 / 24.07.2023
Рибарите са много притеснени, става нещо в Черно море
09:30 / 23.07.2023
Близо до Бургас тир е в канавката, задръстването по "Тракия" е брутално
12:56 / 23.07.2023
Актуални теми
Абонамент
Анкета