Предупредиха ни: Дизелът отива към 3 лева, това няма да е краят
Това заяви заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Радомир Чолаков в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.
"Пристанищата, които биха могли да приемат танкери, са държавното пристанище "Росенец" и другото е във Варна, което също вече е под държавен контрол. Не би трябвало да има проблем никой да акостира с танкер и да доставя гориво на България. Няма да останем без нефт", заяви още Чолаков и добави, че фактът, че тук има американски военни самолети, които трябва да бъдат зареждани, говори, че няма да останем без гориво.
"Въпросът за "Лукойл" ще се решава на много нива. Ние не сме запознати с него", каза още той.
"Росен Желязков много добре знаеше как се управлява държавата, още през миналото лято той проведе много консултативни съвети за приемането на еврото и имаше много добра синергия между органите за провеждането на кампанията за еврото. В момента не знам какво се прави", каза още Чолаков.
"Очаквам в момента да сменят ръководителите на КЗП, на Агенция "Митници", и това ще доведе до икономическа катастрофа. Администрацията трябва да е лоялна на държавата, а не това кой е наш, кой е ваш. Ако така се правят назначения, ни очакват тежки времена", така Чолаков действията на служебното правителство.
