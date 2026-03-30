Очаква се храните да поскъпнат повече през следващата година. Това заяви Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия в ефира на БНТ.В момента най-скъпо купуваме плодовете и зеленчуците заради вноса от чужбина, допълни Вълканов."Все още е рано да говорим за сериозни ефекти. Това, че в продължение на три седмици цените на горивата на колонка леко се покачват, не представлява кардинален проблем за никого“, заяви Николай Вълканов.Той даде пример с 2008 година, когато цените на бензина и дизела достигнаха нива от 2,50–2,80 лв. по тогавашни цени, което в днешни левове означава около 5 лева на литър.Вълканов добави: "Все още сме далеч от такава криза. Правителството се опитва да подготви държавата, бизнеса и потребителите за по-дълъг период на предизвикателства – ако се наложи.“Според него, ако се наблюдава покачване на цените по щандовете, причините са две: Традиционна януарска индексация на доставчиците, която всяка година се отразява частично върху потребителската инфлация. Сезонни фактори – най-много поскъпват плодове и зеленчуци, които не се произвеждат у нас и идват от далечни региони, с високи разходи за транспорт и енергия.Подкрепата от държавата според превозвачите е закъсняла. Йордан Арабаджиев от Съюза на международните превозвачи коментира ефекта върху транспортния сектор: "Вече се приближаваме към критични нива на работа, тъй като горивата са съществен дял от транспортната услуга.Но на фона на кризата в Близкия изток и невиждащия се край на този конфликт ние считаме, че нещата са изключително тревожни и очакваме нашето правителство наистина да предприеме спешни мерки. Това, което видяхме като мерки е недостатъчно тъй като голям приоритет ни дава на това че не поскъпват тол таксите“.Според него предложените досега мерки не са достатъчни, тъй като основният акцент е върху потребителите, докато бизнесът, особено превозвачите – поемат най-големият удар.Арабаджиев очаква конкретна подкрепа чрез т.нар. "виртуален портфейл“:"На база изразходваното гориво през предходния месец, да се акумулират средства, които превозвачите да могат да използват за покриване на социални осигуровки, заплати или ДДС. Това би облекчило бизнеса и няма да натовари бюджета директно.“, каза още той.Той добави, че други мерки, които правителството промотира, са насочени твърде напред във времето и няма как да облекчат настоящата криза."Ние сме сред първите, които поемат удара от увеличението на горивата. Затова очакваме да бъдем част от решенията, които реално могат да овладеят инфлацията.“, категоричен е Арабаджиев.