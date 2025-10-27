Сподели close
Силни бури се образуваха точно до границата ни с Турция. Това съобщават от Meteo Balkans, като отбелязват, че явлението е очаквано. 

Бурите ще окажат влияние у нас в района на Бургас!