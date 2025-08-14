ЗАРЕЖДАНЕ...
Предупреждение от НИМХ за почиващите по морето
В планините преди обяд ще бъде слънчево. В следобедните часове облачността временно ще се увеличи. Ще продължи да духа умерен и временно силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 25°, на 2000 метра - около 19°.
По Черноморието ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността през втората половина на деня над южното крайбрежие.
Ще продължи да духа по-често умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 29°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
Таксиметров шофьор твърди, че е жестоко пребит след спор за парки...
08:47 / 14.08.2025
Мистичен празник е днес: На 14 август вечерта, ако болни преспят ...
08:43 / 14.08.2025
Страшна мизерия заснеха на плаж "Аркутино"
17:30 / 13.08.2025
Американски анализатори: България налага един от най-ниските акци...
17:31 / 13.08.2025
Авиокомпанията Buzz с официална позиция за ескортирания полет от ...
17:10 / 13.08.2025
Откриха уникална златна монета на византийски император у нас
16:59 / 13.08.2025
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
НАП разчита на сигнали от граждани, за да хване ремонтите "на черно"
20:25 / 12.08.2025
