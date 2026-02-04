За поледици в Северозападна и Централна Северна България и опасност от нови наводнения в южна на 5 февруари предупреждават от Meteo Bulgaria.Най-значителни ще са валежите в крайните южни райони (най-вече Рило-Родопската област) и покрай Стара планина в областите Стара Загора и Сливен – до 30-60 л/кв.м. на места.Опасни поледици се очакват във Видинско, Монтанско, Врачанско, Плевенско и Ловешко. Приземните температури за 00:00, 06:00, 12:00 и 18:00 ч. в четвъртък, ще са предимно отрицателни и с наличната снежна покривка ще са предпоставка за замръзването на всяка капка в допир до повърхност моментално, предупреждават още от Meteo Bulgaria.