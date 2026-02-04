Предупреждение за поледици и наводнения утре
©
Най-значителни ще са валежите в крайните южни райони (най-вече Рило-Родопската област) и покрай Стара планина в областите Стара Загора и Сливен – до 30-60 л/кв.м. на места.
Опасни поледици се очакват във Видинско, Монтанско, Врачанско, Плевенско и Ловешко. Приземните температури за 00:00, 06:00, 12:00 и 18:00 ч. в четвъртък, ще са предимно отрицателни и с наличната снежна покривка ще са предпоставка за замръзването на всяка капка в допир до повърхност моментално, предупреждават още от Meteo Bulgaria.
Още по темата
/
В Бургаско пътищата са проходими при зимни условия, ограничение само на пътя Слънчев бряг - Обзор
02.02
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Това е единият от застреляните край хижа "Петрохан", бил е шеф на...
22:03 / 03.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.