Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
За 2 февруари 2026 г. НИМХ издаде предупреждение от жълт код за студено време и значителни снеговалежи за 24 области от страната. Предупреждението не в сила за областите: София, Благоевград, Перник и Кюстендил. 

Утре се очаква и силен вятър от север-североизток с пориви 22-24 m/s. Вълнение на морето извън заливите 5 бала. А от Meteo Balkans казаха се очакват вълни по Черноморието от 3-4 метра. 

Вечерта и през нощта срещу понеделник интензивни снеговалежи се очакват и в Североизточна България. Ще се образува снежна покривка, в Южна България, достигаща 15-20 cm, а в Северна – до 10-15 cm.